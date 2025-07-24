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24 липня 2025, 15:20

На Тернопільщині чоловік до смерті побив дружину

24 липня 2025, 15:20
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фото: Національна поліція
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30-річна жінка померла від масивної внутрішньої кровотечі, закритої травми живота та пошкодження внутрішніх органів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 19 липня родина у себе приймала гостей. Вони усі розпивали спиртні напої. Близько 18:00 між подружжям виникла суперечка під час якої чоловік двічі ногою вдарив дружину в живіт. Це бачили як гості, так і малолітні діти.

За кілька годин після інциденту жінка померла. Без матері залишилося п'ятеро дітей.

Чоловік у скоєному зізнався. Йому оголосили підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство.

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