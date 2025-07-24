На Тернопільщині чоловік до смерті побив дружину
30-річна жінка померла від масивної внутрішньої кровотечі, закритої травми живота та пошкодження внутрішніх органів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці встановили, що 19 липня родина у себе приймала гостей. Вони усі розпивали спиртні напої. Близько 18:00 між подружжям виникла суперечка під час якої чоловік двічі ногою вдарив дружину в живіт. Це бачили як гості, так і малолітні діти.
За кілька годин після інциденту жінка померла. Без матері залишилося п'ятеро дітей.
Чоловік у скоєному зізнався. Йому оголосили підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.
Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство.