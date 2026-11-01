Через російські обстріли в Києві запровадили екстрені відключення світла

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У суботу, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури

Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews.

За інформацією компанії, енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

У ДТЕК запевнили, що докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше повернути електропостачання в оселі киян.

Як відомо, російські удари по енергетичній інфраструктурі України є частиною комплексної кампанії, спрямованої не лише на руйнування енергосистеми, а й на тиск на українську владу та міжнародних партнерів.

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