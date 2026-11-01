На Рівненщині після нічної атаки пошкоджено житловий будинок (Оновлено)
Уночі 1 листопада на території Острозької громади на Рівненщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
За його словами, упродовж ночі та ранку сили протиповітряної оборони відбивали повітряні атаки противника.
Водночас уникнути наслідків ворожого обстрілу не вдалося. Внаслідок атаки на Острожчині виникла пожежа, яку вже локалізували.
За даними ДСНС, площа займання становила 100 кв. м. Унаслідок події постраждали четверо людей.
Нагадаємо, 28 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Сарненському районі Рівненської області. Загинув 42-річний чоловік із Хмельниччини.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Херсоні за годину двоє чоловіків підірвалися на мінах
01 листопада 2026, 14:03Кожні 41 секунду – мінус одна ціль: Сили безпілотних систем встановили рекорд у жовтні
01 листопада 2026, 13:38У Львові автомобіль спалахнув просто під час руху
01 листопада 2026, 13:13Російський дрон атакував Полтавщину: постраждала дитина
01 листопада 2026, 12:57Політична криза в Польщі: паралелі з українським досвідом 2007 року
01 листопада 2026, 12:14Росія атакувала енергетику Житомирщини: знеструмлено понад 650 населених пунктів
01 листопада 2026, 11:59На Рівненщині мотоцикліст злетів у кювет і загинув
01 листопада 2026, 11:40Росія атакувала Україну 433 дронами: є влучання на 16 локаціях
01 листопада 2026, 11:21Через російські обстріли в Києві запровадили екстрені відключення світла
01 листопада 2026, 10:46Росіяни атакували Сумщину: постраждали шестеро цивільних
01 листопада 2026, 10:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »