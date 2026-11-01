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01 листопада 2026, 11:21

Росія атакувала Україну 433 дронами: є влучання на 16 локаціях

01 листопада 2026, 11:21
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну 433 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атаку противник розпочав о 18:00 31 жовтня. Серед запущених безпілотників було 64 реактивні Shahed. Дрони летіли з напрямків Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллерового (РФ), а також із тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 07:30, протиповітряна оборона знищила або подавила 371 безпілотник, зокрема 47 реактивних Shahed. Понад 40 ударних дронів на той час залишалися в повітряному просторі України, бойова робота тривала.

Влучання ворожих безпілотників зафіксували на 16 локаціях. Ще на 14 локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Нагадаємо, в жовтні 2026 року втрати особового складу російських окупаційних військ досягли найвищого показника від початку повномасштабного вторгнення – 49 040 осіб.

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