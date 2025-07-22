У жителя Тернопільщини виявили плантацію коноплі

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

"Співробітники Чортківського районного управління поліції отримали інформацію про те, що житель райцентру вирощує заборонені рослини. Під час санкціонованого обшуку на присадибній ділянці його господарства правоохоронці виявили майже 70 рослин конопель", - йдеться у повідомленні.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

За вирощування рослин чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Тернополя облаштував квартиру під вирощування конопель та виготовлення канабісу.