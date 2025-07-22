На Тернопільщині автомобіль збив матір з дитиною

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Поліцейські Тернопільщини встановлюють обставини ДТП у якій постраждали мати і дитина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в обласну лікарню бригадою екстреної медичної допомоги доправлено п’ятирічну дівчинку з тілесними ушкодженнями.

За даними поліції, дитина та її мати потрапили в дорожньо-транспортну пригоду у місті Монастириська. Ще один учасник ДТП - 50-річний водій автомобіля Daewoo Lanos.

"Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності за статтею 124 КУпАП", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині автомобіль збив дитину на електросамокаті.