Житель Тернополя хотел заработать онлайн, а потерял более 130 тысяч гривен
Онлайн-мошенники продолжают выдуривать деньги, предлагая заработок в интернете за просмотр видео и "лайки"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Тернополянину злоумышленники обещали выплачивать до тысячи гривен в день. Далее предложили присоединиться к так называемой рабочей группе с возможностью значительно увеличить заработок. Таким образом мошенники получили доступ к счетам жертвы и присвоили его сбережения – более 130 тысяч гривен.
Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов.
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