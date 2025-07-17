У жителя Тернопільщини знайшли тротил і майже 100 набоїв до автомата Калашникова

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Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що 28-річний житель регіону зберігає за місцем проживання заборонені предмети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час обшуку вдома у фігуранта поліцейські виявили та вилучили 200 грамів тротилу та 80 набоїв калібру 5,45 мм.

"Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів і вибухівки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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