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16 липня 2025, 18:14

У Тернополі затримали лікаря, який за 3000 доларів обіцяв виготовити довідку про інвалідність

16 липня 2025, 18:14
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фото: Національна поліція
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Лікар-інтерн запропонував пацієнту за хабар видати довідку, яка б засвідчила про наявність у нього інвалідності, що дозволило б уникнути проходження військової служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Викрили злочинну діяльність 27-річного медика співробітники слідчого управління поліції спільно із СБУ.

Зловмисника затримали. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині військовослужбовець намагався "продати" довідку про непридатність до служби за 25 000 доларів.

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