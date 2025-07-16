У Тернополі затримали лікаря, який за 3000 доларів обіцяв виготовити довідку про інвалідність
Лікар-інтерн запропонував пацієнту за хабар видати довідку, яка б засвідчила про наявність у нього інвалідності, що дозволило б уникнути проходження військової служби
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Викрили злочинну діяльність 27-річного медика співробітники слідчого управління поліції спільно із СБУ.
Зловмисника затримали. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині військовослужбовець намагався "продати" довідку про непридатність до служби за 25 000 доларів.
Священики Тернопільщини закликали відмовитися від популярної дитячої іграшкиВсі новини »
16 липня 2025, 16:44На Тернопільщині чоловік хотів заробити онлайн, а втратив понад 200 тисяч гривень
14 липня 2025, 11:35На Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув
14 липня 2025, 11:22
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
Росія вдарила по Дніпропетровщині: одна загибла, п’ятеро цивільних постраждали
16 липня 2025, 18:58Житель Тернополя може сісти на 7 років через зберігання гранати
16 липня 2025, 18:29Багато постраждалих: Росія завдала удару КАБом по "Аврорі" в Добропіллі
16 липня 2025, 18:18Як виглядає зараз залізничний вокзал у Покровську - місце евакуації тисяч людей, показали в мережі
16 липня 2025, 18:03Удар по Чернівцях: кількість загиблих збільшилась
16 липня 2025, 17:53Посадовицю "Київтелесервісу" підозрюють у переплаті 50 млн грн за мережеве обладнання
16 липня 2025, 17:49Модель із Дніпропетровщини помітили в Монако з австрійським мільйонером: що про неї відомо
16 липня 2025, 17:33САП відкрила кримінальну справу проти Стефанішиної: у чому її підозрюють
16 липня 2025, 17:29На Донеччині засудили агента РФ за "переписку з ФСБ"
16 липня 2025, 17:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом