Жителю Тернополя, обещавшему за деньги повлиять на ТЦК, грозит до 5 лет тюрьмы

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В Тернополе будут судить местного жителя, который за 2500 долларов обещал снять военнообязанного с розыска ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, подозреваемый уверял, что оказывает влияние на работников одного из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и может содействовать в исключении военнообязанного из перечня находящихся в розыске лиц.

Сначала злоумышленник получил 1000 долларов США в качестве аванса, а впоследствии попросил доплатить еще 1500 долларов за полное "решение вопроса".

Мужчину задержали. Ему было доложено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины. Тернополянину грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, житель Тернополя требовал 16 000 долларов за документы о непригодности к военной службе.