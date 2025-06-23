На Тернопольщине находившийся в розыске мужчина пытался за 5000 грн откупиться от полицейских

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время проверки документов правоохранители установили, что водитель находится в розыске за уклонение от мобилизации Во избежание доставки в ТЦК мужчина предложил полицейским взятку в размере 5000 гривен.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение неправомерной выгоды должностному лицу.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ взлетел с дороги и перевернулся.