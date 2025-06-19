На Тернопольщине с 20-метровой высоты упала стрела башенного крана
В жилом микрорайоне Кременца упала стрела башенного крана
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Во время строительных работ крепеж не выдержал нагрузки и как следствие - с 20-метровой высоты упала стрела. В момент падения на территории строительства находились рабочие. К счастью, никто не пострадал.
По данному факту открыто производство в соответствии с ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Тернопольской области 70-летний мужчина погиб после падения с велосипеда.
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