фото: ГСЧС Украины

Эвакуационным поездом прибыли 23 ребенка с инвалидностью вместе с 19 сопровождающими

Об этом сообщают в ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Все они выехали из Херсонской области, которая регулярно страдает от вражеских атак.

На железнодорожном вокзале в Тернополе людей встречали спасатели. Они помогли каждому безопасно сойти с поезда, перенесли личные вещи, чемоданы и специализированное оборудование. Прибывших уже ждали автобусы, которые доставили их в безопасное место временного пребывания.

Для семей, покинувших зону боевых действий, поддержка со стороны спасателей имеет критическое значение. Речь идет не только о логистике, но и психологическом облегчении после сложной дороги. Особенно это важно для детей с нарушениями здоровья, нуждающихся в индивидуальном подходе.

Благодаря слаженной работы служб удалось обеспечить безопасный переезд и дать людям шанс на временное спокойствие от непросредственной опасности.

Напомним, в Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации.