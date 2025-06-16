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16 июня 2025, 19:44

В Тернополь эвакуировали 23 детей с инвалидностью из Херсона

16 июня 2025, 19:44
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фото: ГСЧС Украины
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Эвакуационным поездом прибыли 23 ребенка с инвалидностью вместе с 19 сопровождающими

Об этом сообщают в ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Все они выехали из Херсонской области, которая регулярно страдает от вражеских атак.

На железнодорожном вокзале в Тернополе людей встречали спасатели. Они помогли каждому безопасно сойти с поезда, перенесли личные вещи, чемоданы и специализированное оборудование. Прибывших уже ждали автобусы, которые доставили их в безопасное место временного пребывания.

Для семей, покинувших зону боевых действий, поддержка со стороны спасателей имеет критическое значение. Речь идет не только о логистике, но и психологическом облегчении после сложной дороги. Особенно это важно для детей с нарушениями здоровья, нуждающихся в индивидуальном подходе.

Благодаря слаженной работы служб удалось обеспечить безопасный переезд и дать людям шанс на временное спокойствие от непросредственной опасности.

Напомним, в Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации.

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