Через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень

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Жертвою шахраїв стала 24-річна мешканка одного з сіл Кременецького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За її словами, вона натрапила на оголошення про можливість отримувати прибуток за виконання простих завдань в інтернеті. "Роботодавці" переконали жінку, що потрібно лише внести невеликий "гарантійний платіж". Після першої оплати шахраї переконали жительку Тернопільщини, що з кожною наступною транзакцією її заробіток зростатиме.

Таким чиним, упродовж дня жінка переказала аферистам кошти декількома транзакціями на загальну суму понад 94 000 гривень. Після цього зв’язок із "роботодавцями" обірвався.

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у людей майже півмільйона гривень за неіснуючі авто.