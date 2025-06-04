13:06  04 июня
Военные получать компенсации за неиспользованные отпуска
12:38  04 июня
Скандал в Киеве: нетрезвый спортсмен ударил нацгвардейца на блокпосту
08:03  04 июня
На Львовщине женщина пыталась прыгнуть с моста: ее спасли
UA | RU
UA | RU
04 июня 2025, 14:48

В Тернополе почтили память детей, которых убила Россия

04 июня 2025, 14:48
Читайте також українською мовою
фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

В центре Тернополя прошла акция "Голоса детей". Ее цель – почтить память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По словам начальницы управления культуры и искусств Тернопольского горсовета Светланы Козелко, 4 июня горожане чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

"Наша акция "Голоса детей" - свидетельство того, что мы помним о маленьких украинцах, жизнь которых оборвала война, чтим их память и разделяем боль семей, которые потеряли самое дорогое", - отметила она.

Участники акции держали в руках портреты детей, жизнь которых оборвала войну.

Также активисты повесили на дереве колокольчики и фигурки ангелочков в памяти о них.

Напомним, с начала полномасштабной войны пострадали около 2,6 тыс. детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь Тернопольская область акция дети жертва общество
В Тернополе на пешеходном переходе насмерть сбили 32-летнего мужчину
03 июня 2025, 10:52
В Тернопольской области разоблачили подпольное производство алкогольных напитков и табачных изделий более чем на 500 тыс. грн
02 июня 2025, 15:05
В Тернопольской области 70-летний мужчина погиб после падения с велосипеда
02 июня 2025, 13:32
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Актриса Ирма Витовская возмутилась из-за фейка о своей смерти
04 июня 2025, 15:15
В Украину идет жара до +32
04 июня 2025, 14:59
Необычная операция во Львове: спасатели попали в квартиру с крыши, чтобы помочь пожилой женщине
04 июня 2025, 14:41
Суд оставил без изменений меру пресечения скандальной эксголове Хмельницкой МСЭК Крупе
04 июня 2025, 14:31
В Ровно работник СИЗО поставлял наркотики заключенным из-за романтических отношений с арестанткой
04 июня 2025, 14:20
РФ пытается прорвать оборону Сумщины пехотой без техники
04 июня 2025, 14:10
Во Львовской области судили вылезшую на дорожный знак школьницу и снявшую видео под российскую музыку
04 июня 2025, 14:07
В Киеве состоится фестиваль памяти известного общественного активиста и разведчика 93-й бригады "Холодный яр"
04 июня 2025, 13:59
В Черновцах мужчина убил родственника и спрятал тело в выгребной яме
04 июня 2025, 13:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »