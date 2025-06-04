В Тернополе почтили память детей, которых убила Россия

фото: Укринформ

В центре Тернополя прошла акция "Голоса детей". Ее цель – почтить память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По словам начальницы управления культуры и искусств Тернопольского горсовета Светланы Козелко, 4 июня горожане чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

"Наша акция "Голоса детей" - свидетельство того, что мы помним о маленьких украинцах, жизнь которых оборвала война, чтим их память и разделяем боль семей, которые потеряли самое дорогое", - отметила она.

Участники акции держали в руках портреты детей, жизнь которых оборвала войну.

Также активисты повесили на дереве колокольчики и фигурки ангелочков в памяти о них.

Напомним, с начала полномасштабной войны пострадали около 2,6 тыс. детей.