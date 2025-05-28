У Тернопільській області завершили посівну кампанію

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На Тернопільщині завершили посівну кампанію. У 2025 році під ярі культури відвели понад 572 тис. гектарів землі

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Стахів, передає RegioNews.

"Аграрії Тернопільщини завершили посівну кампанію. Цьогоріч площі, відведені під ярі культури, становлять 572,1 тис. гектарів. З них 235,7 тис. га засіяли зерновими і зернобобовими культурами. Зокрема, 132,9 тис. га кукурудзи на зерно, 64,1 тис. га ячменю, 14 тис. га ярої пшениці. А також посіяли 140,4 тис. га сої, 74,6 тис. га соняшнику, 21,9 тис. га цукрових буряків, посадили 54,7 тис. га картоплі", - повідомив він.

Через несприятливі погодні умови посіви на полях регіону зазнали пошкоджень. Однак аграрії повторно засіяли ці площі.

Нагадаємо, на Тернопільщині легковий автомобіль врізався в трактор.