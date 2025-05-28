На Тернопільщині 52-річна жінка може сісти на 8 років за ґрати за крадіжку смартфона

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До поліції надійшло звернення від жительки обласного центру про те, що на роботі у неї вкрали смартфон. Пристрій, який потерпіла оцінила у 4000 гривень, зник з прилавка торгового закладу, де заявниця працює продавцем.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетна уродженка Донецької області, котра на даний час проживає в Тернополі. 52-річна зловмисниця у вчиненні злочину зізналася. Повернути крадене не змогла, адже встигла продати чужий смартфон.

За скоєне жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20-річний житель Тернопільщини може сісти на 12 років за шантаж колишньої дівчини.