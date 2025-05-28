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В Тернопольской области завершили посевную кампанию. В 2025 году под яровые культуры отвели более 572 тыс. гектаров земли

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа директор департамента агропромышленного развития областной военной администрации Владимир Стахив, передает RegioNews.

"Аграрии Тернопольщины завершили посевную кампанию. В этом году площади, отведенные под яровые культуры, составляют 572,1 тыс. гектаров. Из них 235,7 тыс. га засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами. В частности, 132,9 тыс. га кукурузы на зерно, 64,1 тыс. га ячменя, 14 тыс. га яровой пшеницы. А также посеяли 140,4 тыс. га сои, 74,6 тыс. га подсолнечника, 21,9 тыс. га сахарной свеклы, посадили 54,7 тыс. га картофеля", - сообщил он.

Из-за неблагоприятных погодных условий посевы на полях региона получили повреждения. Однако аграрии повторно засеяли эти площади.

Напомним, в Тернопольской области легковой автомобиль врезался в трактор.