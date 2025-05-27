Жителю Тернопільщини, який переробив травматичний пістолет на бойовий, загрожує до 7 років позбавлення волі

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на території недобудованої багатоповерхівки ходить підозрілий чоловік.

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили місцевого жителя. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили та вилучили у нього пістолет з ознаками переробки на бойовий та набої до нього.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Тернопільщині сварка між чоловіками переросла в різанину.