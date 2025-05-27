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27 травня 2025, 14:39

20-річний житель Тернопільщини може сісти на 12 років за шантаж колишньої дівчини

27 травня 2025, 14:39
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фото: Національна поліція
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До поліції звернулася жителька Тернополя і повідомила про те, що її знайомий, з яким вони раніше зустрічалися, вимагає у неї кошти за нерозповсюдження інтимних фотографій та відео

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поліцейські встановили, що 20-річний житель Тернопільського району у липні 2024 року через Інтернет познайомився з тернополянкою з якою зустрічався та вів активне листування через різні месенджери. Згодом хлопець почав шантажувати дівчину відеозаписами та фото інтимного характеру, погрожуючи вказані файли надіслати її рідним та розповсюдити в мережі. Аби цього не сталося, тернополянка повинна була йому заплатити, при цьому хлопець вимагав все більше грошей.

За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині сварка між чоловіками переросла в різанину.

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