На Тернопільщині сварка між чоловіками переросла в різанину

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Під час сварки 26-річний чоловік схопив ніж і завдав ним поранення 35-річному жителю Бучацької громади. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні з проникаючим ножовим пораненням доправили 35-річного жителя області.

Правоохоронці встановили, що тілесне ушкодження потерпілому під час конфлікту завдав 26-річний житель Бучача. Його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ — ніж — вилучено.

Слідчі поліції оголосили чоловіку підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть пенсіонера, який вдарив ножем знайомого.