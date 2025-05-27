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27 мая 2025, 15:05

Жителю Тернопольщины, который переработал травматический пистолет в боевой, грозит до 7 лет лишения свободы

27 мая 2025, 15:05
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фото: Национальная полиция
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У жителя Зборова полицейские изъяли пистолет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что на территории недостроенной многоэтажки ходит подозрительный мужчина.

Уехав на место происшествия, полицейские обнаружили местного жителя. Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили и изъяли у него пистолет с признаками переработки в боевой и патроны к нему.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Тернопольской области ссора между мужчинами переросла в резню.

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