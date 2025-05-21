В Тернопольской области депутат райсовета насмерть сбил военного
Депутат районного совета уведомлен о подозрении в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла 19 мая около 19.30 в селе Старый Вишневец.
Водитель автомобиля Mitsubishi Colt, находясь в нетрезвом состоянии, потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и сбил пешехода – военного, стоявшего у своего авто ВАЗ 2109.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в Закарпатье водитель намеренно сбил полицейскую. Женщину госпитализировали в больницу с переломом ноги и ушибом грудной клетки.
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