В Тернопольской области депутат райсовета насмерть сбил военного

фото: Тернопольская областная прокуратура

Депутат районного совета уведомлен о подозрении в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 19 мая около 19.30 в селе Старый Вишневец.

Водитель автомобиля Mitsubishi Colt, находясь в нетрезвом состоянии, потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и сбил пешехода – военного, стоявшего у своего авто ВАЗ 2109.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Закарпатье водитель намеренно сбил полицейскую. Женщину госпитализировали в больницу с переломом ноги и ушибом грудной клетки.