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15 мая 2025, 23:25

Отказался служить даже в тылу: в Тернопольской области судили мужчину за уклонение от мобилизации

15 мая 2025, 23:25
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В Тернопольской области судили мужчину, который отказался от военной службы. Ему предлагали должность делопроизводителя

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Тернопольской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Медицинская комиссия сочла его годным к службе. Весной 2024 г. ему пытались вручить повестку, но он категорически отказался.

На суде мужчина лишь отчасти признал свою вину. Он отметил, что, когда ему сказали о повестке, он вызвал полицию. После этого пошел к начальнику полиции в поселке Подволочиск, а тот вызвал военных из ТЦК, отвезших подсудимого на ВЛК. Когда медицинская комиссия признала его приданым к службе, ему предложили работать делопроизводителем в ВСУ и служить в Подволочиске, однако житель Тернопольщины отказался от мобилизации.

"Сожалеет, что так поступил, но имел причины: состояние здоровья и больную мать. Просил строго его не наказывать", - говорится в материалах суда.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года.

Напомним, ранее в Ровенской области суд отменил решение ТЦК о призыве мужчины на военную службу. Выяснилось, что его призвали, несмотря на то, что он имел законное право на отсрочку в связи с уходом за матерью.

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