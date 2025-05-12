У Тернополі няня ображала 2-річну дитину: що їй загрожує

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Публікацію про те, що няня ображала дворічну дівчинку, у соціальних мережах розмістила мама дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами мами малолітньої, вона шукала няню і найшла працівницю наприкінці квітня через сайт оголошень. Після телефонної розмови жінка домовилася з дівчиною про догляд за своєю дитиною. Няня впродовж двох тижнів лише двічі приходила до дівчинки. Згодом жінка побачила на одному з телеграм-каналів відео зі своєю дитиною, яку ображає доглядальниця.

Порушницею виявилась 18-річна жителька Тернополя. Під час розмови з правоохоронцями вона визнала свою вину, але причину свого вчинку пояснити не змогла.

За вчинене їй загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, в Тернополі під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік.