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14 мая 2025, 11:46

Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло на Тернопольщине

14 мая 2025, 11:46
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фото: Национальная полиция
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 12 мая в городе Збараж на улице Грушевского, недалеко от кладбища и автостанции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Тогда под колесами грузовика DAF FT XF с полуприцепом погибла местная жительница. По предварительным данным, женщина вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода и попала под колеса авто.

Следователи выясняют все обстоятельства аварии и обращаются к очевидцам происшествия и водителям с видеорегистраторами, которые в это время были рядом сообщить детали.

"Если у вас есть видео- или фотоматериалы, которые могут помочь следствию, просьба предоставить их в ближайшее подразделение полиции или обратиться за номерами телефонов: "102", (0352) 27 12 91, (0352) 27 12 84, (0352) 27 13 29" - добавили в полиции.

Напомним, в Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину.

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