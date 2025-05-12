На Тернопільщині нетверезий водій намагався "домовитися" за 10 000 грн із поліцейськими

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У Тернопільській області водій намагався відкупитися за «п’яну» їзду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Подія сталася у селищі Дружба. Правоохоронці зупинили автомобіль Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 47-річний житель Житомирської області. Під час спілкування працівники поліції помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти огляд на вміст алкоголю.

Коли інспектори почали складати адміністративні матеріали, порушник запропонував їм 10 000 гривень, щоб "вирішити питання на місці".

Окрім адміністративного протоколу, на горе-водія відкрили ще й кримінальне провадження. Тепер йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині 175 водіїв позбавили права керувати транспортними засобами.