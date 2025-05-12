В Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам очевидцев, женщина внезапно вышла на дорогу вне пешеходного перехода и попала под колеса DAF FT XF с полуприцепом. Авария произошла в 10.30 в городе Збараж Тернопольской области.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст.286 (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвый водитель пытался "договориться" за 10 000 грн с полицейскими.