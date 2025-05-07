В Тернопольской области будут судить пенсионера, который ударил ножом знакомого
Полицейские Тернопольщины направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, нанесшего ножевое ранение знакомому
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Преступление произошло еще в начале февраля в одном из сел Скали-Подольской территориальной громады. Тогда 30-летний потерпевший жил со своей тетей и ее сожителем. В день несчастья все распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник спор, во время которого один из них схватил нож и ударил им собеседника.
Родственница пострадавшего вызвала скорую и его в тяжелом состоянии с проникающими ножевыми ранениями госпитализировали.
Хулигану, 65-летнему уроженцу Ровенской области, грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет.