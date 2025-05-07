В Тернопольской области будут судить пенсионера, который ударил ножом знакомого

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Преступление произошло еще в начале февраля в одном из сел Скали-Подольской территориальной громады. Тогда 30-летний потерпевший жил со своей тетей и ее сожителем. В день несчастья все распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник спор, во время которого один из них схватил нож и ударил им собеседника.



Родственница пострадавшего вызвала скорую и его в тяжелом состоянии с проникающими ножевыми ранениями госпитализировали.

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