Три человека получили травмы в результате ДТП в Тернопольской области

фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло 30 апреля около 9 часов на трассе «Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблечо», вблизи села Шляхтинцы. Там не разминулись два автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Збаражского отделения полиции. В ходе проверки выяснилось, что водитель Citroen Berlingo выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фургоном Renault Trafic.

В результате ушиба травмы получил водитель Citroen, а также двое пассажиров микроавтобуса. У водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Напомним, в Тернопольской области мужчина погиб под грузовиком во время ремонта.