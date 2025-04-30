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30 апреля 2025, 13:22

Три человека получили травмы в результате ДТП в Тернопольской области

30 апреля 2025, 13:22
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фото: Национальная полиция
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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло 30 апреля около 9 часов на трассе «Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблечо», вблизи села Шляхтинцы. Там не разминулись два автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Збаражского отделения полиции. В ходе проверки выяснилось, что водитель Citroen Berlingo выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фургоном Renault Trafic.

В результате ушиба травмы получил водитель Citroen, а также двое пассажиров микроавтобуса. У водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Напомним, в Тернопольской области мужчина погиб под грузовиком во время ремонта.

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