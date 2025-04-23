В Тернопольской области автомобиль сбил 51-летнюю женщину на переходе

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Водитель авто, под колеса которого попала прохожая, предстанет перед судом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла в конце февраля в Чорткове. 51-летнюю женщину на пешеходном переходе сбил водитель автомобиля Skoda Octavia. Сразу после аварии мужчина вызвал и полицию, и скорую помощь.

По данным полиции, водитель не был достаточно внимателен, не успел вовремя затормозить, подъезжая к пешеходному переходу и травмировал женщину. Экспертиза показала, что на момент происшествия водитель был трезв.

Дело было направлено в суд.

Напомним, в Тернопольской области мужчина погиб под грузовиком во время ремонта.