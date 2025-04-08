На Херсонщині з річки дістали тіло жінки
Ввечері 6 квітня в річці в селі Велика Олександрівка Бериславського району виявили тіло людини
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На місце події прибули рятувальники. За допомогою спеціального спорядження вони дістали тіло жінки з води та передали правоохоронцям.
Обставини трагедії з’ясовуються.
Нагадаємо, вдень 4 квітня на Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка. Загиблого дістали водолази.
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