На Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка
Вдень 4 квітня в селі Супрунівка Полтавського району місцеві жителі виявили у ставку тіло людини
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
За допомогою водолазів тіло чоловіка дістали на берег. Слідчі зʼясовують особу загиблого. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судмедекспертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини загибелі чоловіка встановлюються.
Нагадаємо, ввечері 1 квітня на Житомирщині на пожежі в приватній оселі виявили тіло чоловіка.
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