В Тернопольской области нетрезвый водитель вызвал аварию: полицейские его задержали
Двое жителей Тернопольской области попали в травматологическое отделение в результате ДТП. Авария произошла 7 апреля на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
О травмированных на спецлинию полиции сообщили врачи скорой. По предварительной информации, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, не справился с управлением и съехал на обочину. Как следствие – он и его пассажир получили травмы.
Позже выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит штраф.
Напомним, в Тернопольской области произошло смертельное ДТП: столкнулись два грузовика и бус.
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