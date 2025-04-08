В Тернопольской области нетрезвый водитель вызвал аварию: полицейские его задержали

фото: Национальная полиция

Двое жителей Тернопольской области попали в травматологическое отделение в результате ДТП. Авария произошла 7 апреля на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

О травмированных на спецлинию полиции сообщили врачи скорой. По предварительной информации, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, не справился с управлением и съехал на обочину. Как следствие – он и его пассажир получили травмы.

Позже выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит штраф.

Напомним, в Тернопольской области произошло смертельное ДТП: столкнулись два грузовика и бус.