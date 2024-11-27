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27 листопада 2024, 13:32

Україна дозволила Польщі розпочати пошук і ексгумацію жертв Волинської трагедії

27 листопада 2024, 13:32
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Фото: Reuters
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За результатами зустрічі міністри закордонних справ України та Польщі, Андрій Сибіга і Радослав Сікорський, заявили про досягнення домовленостей. Україна не буде створювати перешкод для проведення польськими сторонами пошукових і ексгумаційних робіт, пов'язаних із жертвами Волинської трагедії, а Польща, зі свого боку, обіцяє підтримувати євроінтеграційні прагнення України.

Про це інформує Regionews із посиланням на Polsat News.

"Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт на її території і заявляє про готовність позитивно розглядати заявки в цих питаннях. Звичайно, ми також мобілізуємо польські інституції, такі як Інститут національної пам’яті, щоб бути чутливими до українських вимог", – заявив Сікорський.

Андрій Сибіга додав, що створення спільної робочої групи є ключовим кроком для розробки практичних механізмів реалізації пошукових та ексгумаційних заходів.

У спільній заяві, оприлюдненій пресслужбою МЗС України, наголошується на прагненні двох країн вирішити історичні суперечності в дусі християнських і загальнолюдських цінностей. Зокрема, Київ і Варшава домовилися про започаткування діяльності спільної робочої групи під егідою Міністерства культури України та Міністерства культури Польщі.

Також Радослав Сікорський підкреслив, що Польща підтримуватиме євроінтеграційні зусилля України. "Під час польського головування в Раді ЄС ми зробимо все можливе, щоб прискорити процес вступу України. Її членство в ЄС є стратегічно важливим для нашої країни", – зазначив міністр.

Волинська трагедія залишається складною історичною темою для обох країн. За даними Українського інституту національної пам’яті, соціально-етнічний конфлікт між українцями та поляками, що загострився під час Другої світової війни, мав коріння у політиці дискримінації в міжвоєнній Польщі. Такі явища, як пацифікація українців у 1930-х роках, та діяльність нацистських і комуністичних режимів, лише посилили напруженість.

Етнічні чистки, що відбулися в 1943–1944 роках, призвели до численних жертв серед цивільного населення з обох сторін. Ідентифіковано близько 30 тисяч польських і близько 10 тисяч українських жертв цього трагічного періоду.

Нагадаємо, що Київщині знайшли братську могилу часів Другої Світової війни.

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