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31 березня 2025, 14:06

На Тернопільщині аферистку видавала себе за юристку та видурила у людей майже 100 тисяч гривень

31 березня 2025, 14:06
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фото: Національна поліція
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Поліцейські Тернопільщини викрили жінку, яка видавала себе за юристку та видурила у потерпілих понад 94 тисячі гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що у вересні 2024 року підозрювана створила у соціальній мережі фіктивні оголошення про надання юридичних послуг у судах Нідерландів, хоча не мала відповідної кваліфікації та офіційного статусу юриста. Крім того, вона пропонувала послуги виготовлення офіційних документів для виїзду за кордон.

Звісно ж жодних послуг вона не надавала, а отримані від громадян кошти витрачала на власні потреби.

Зловмисниці повідомили про підозру відповідно за ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Тернополі судитимуть стоматолога-хірурга та анестезіолога. Їх підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків під час лікування дитини.

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