На Тернопільщині водій автомобіля збив велосипедистку та втік, жінка померла
З численними переломами та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 63-річну жінку. Вона їхала велосипедом, коли її збив автомобіль
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 березня. Як з’ясувалось, водій автомобіля ЗАЗ-110307 не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив наїзд на велосипедистку. Після цього водій автомобіля втік.
Жінку доправили до лікарні. Проте врятувати їй життя медикам не вдалося.
Поліцейські відшукали винуватця ДТП і затримали.
Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть жінку, яка пʼяною вбила знайому.
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