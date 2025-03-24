Поліцейські Тернопільщини оголосили підозру місцевому жителю, який продав понад 1000 набоїв до автомата Калашникова

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями правоохоронці Зборова отримали оперативну інформацію про те, що житель місцевої громади, 1969 року народження, незаконно зберігає зброю. Згодом правоохоронці дізналися про два факти реалізації нелегального товару. Зловмисник збув більше тисячі патронів до автомата Калашникова та два корпуси гранат.

Фігурантові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – збут бойових припасів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть жінку, яка пʼяною вбила знайому.