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20 березня 2025, 10:18

Російські спецслужби намагалися завербувати школяра з Тернопільщини

20 березня 2025, 10:18
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фото: ілюстративне
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Шестикласника з Кременця намагалися завербувати ворожі спецслужби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення від невідомого акаунту із пропозицією підробітку шляхом підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель.

Поліцейські поспілкувалися з школярем та подякували за позицію, а також поінформували про випадок співробітників управління СБУ.

Нагадаємо, на Тернопільщині п'яний водій намагався підкупити поліцейських.

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