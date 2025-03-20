Російські спецслужби намагалися завербувати школяра з Тернопільщини
Шестикласника з Кременця намагалися завербувати ворожі спецслужби
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
До інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення від невідомого акаунту із пропозицією підробітку шляхом підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель.
Поліцейські поспілкувалися з школярем та подякували за позицію, а також поінформували про випадок співробітників управління СБУ.
Нагадаємо, на Тернопільщині п'яний водій намагався підкупити поліцейських.
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