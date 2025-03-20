Російські спецслужби намагалися завербувати школяра з Тернопільщини

фото: ілюстративне

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення від невідомого акаунту із пропозицією підробітку шляхом підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель.

Поліцейські поспілкувалися з школярем та подякували за позицію, а також поінформували про випадок співробітників управління СБУ.

Нагадаємо, на Тернопільщині п'яний водій намагався підкупити поліцейських.