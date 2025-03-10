У Тернополі призупиняють опалювальний сезон через рекордне потепління

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В обласному центрі з 11 березня буде призупинено опалювальний сезон через значне потепління

Про це на сайті повідомляє Тернопільська міськрада, передає RegioNews.

"Зважаючи на значне підвищення температури зовнішнього повітря та з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв, виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про призупинення опалювального сезону 2024-2025 років", - йдеться у повідомленні.

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, у Тернополі фіксують рекордне потепління. Наприклад, 9 березня температура у місті сягнула майже +17 градусів.

Нагадаємо, на Тернопільщині під час застілля господар будинку смертельно поранив гостя.