На Тернопільщині судитимуть 21-річного хлопця за наркоторгівлю та поширення нацистської символіки

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Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили закладки з психотропною речовиною, речі з нацистською символікою та холодну зброю. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що мешканець регіону займався збутом заборонених речовин через оголошення в одному з телеграм-каналів.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшук та вилучили 45 фасованих поліетиленових пакетів та банку із кристалічною речовиною, схожою на психотропний засіб "Альфа-PVP" загальною вагою майже 600 грамів. Також у нього виявили речі із зображенням нацистської символіки: статуетки, картини, годинники, прапори, військову форму. Крім цього, серед вилученого – кастети та ножі.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 208 КПК. Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення символіки націонал-соціалістичного (нацистського) режимів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернопільській області затримали чоловіка, який за $16 000 обіцяв клієнту допомогти уникнути мобілізації.