16:15  07 березня
У Києві помітили голого чоловіка, який розгулював містом з пістолетом
15:35  07 березня
В Україні деяким чоловікам дозволять виїжджати за кордон
06:33  07 березня
Мешканці Харківщини виявили на подвір'ї російську авіабомбу
UA | RU
UA | RU
07 березня 2025, 18:16

На Тернопільщині судитимуть 21-річного хлопця за наркоторгівлю та поширення нацистської символіки

07 березня 2025, 18:16
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили закладки з психотропною речовиною, речі з нацистською символікою та холодну зброю. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що мешканець регіону займався збутом заборонених речовин через оголошення в одному з телеграм-каналів.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшук та вилучили 45 фасованих поліетиленових пакетів та банку із кристалічною речовиною, схожою на психотропний засіб "Альфа-PVP" загальною вагою майже 600 грамів. Також у нього виявили речі із зображенням нацистської символіки: статуетки, картини, годинники, прапори, військову форму. Крім цього, серед вилученого – кастети та ножі.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 208 КПК. Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення символіки націонал-соціалістичного (нацистського) режимів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернопільській області затримали чоловіка, який за $16 000 обіцяв клієнту допомогти уникнути мобілізації.

поліція наркотики зброя затримання Тернопільська область
На Тернопільщині ворожі ракети влучили в промисловий об’єкт: можливі обмеження з подачею газу
07 березня 2025, 07:21
Заступник голови Тернопільської ОВА отримав 8 років тюрми за хабарництво
06 березня 2025, 15:29
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Дослідження показало, як війна вплинула на кількість укладених шлюбів в Україні
07 березня 2025, 18:29
Підвищення зарплати за англійську: хто зможе отримати надбавку
07 березня 2025, 18:09
В Україні діятиме Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих: у МВС розповіли подробиці
07 березня 2025, 17:44
Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників: де зараз найскладніше
07 березня 2025, 17:43
На Рівненщині судили водія, який на смерть збив людину
07 березня 2025, 17:32
На Волині через спалювання сухої трави чоловік отримав опіки
07 березня 2025, 17:17
Українські прикордонники знищили опорні пункти росіян на Харківщині
07 березня 2025, 16:59
В Україні затримали 8 паліїв, завербованих РФ
07 березня 2025, 16:55
Доки не буде припинення вогню: президент США Трамп неочікувано почав тиснути на РФ - що він планує
07 березня 2025, 16:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »