У Тернополі чоловік напав на жінку та відібрав у неї 80 тисяч гривень

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Суд обрав зловмиснику запобіжний захід — тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Тернопільської області.

Днями до поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа пограбувала його дружину. Жінка близько 19 години поверталася додому, коли на неї напав незнайомий чоловік і викрав сумку, в якій було 80 тисяч гривень.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 38-річний житель обласного центру.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові чоловік напав з ножем на співробітника ТЦК. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.