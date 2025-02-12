В Тернополе мужчина напал на женщину и отобрал у нее 80 тысяч гривен

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Суд избрал злоумышленнику меру пресечения — содержание под стражей. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Тернопольской области.

На днях в полицию поступило сообщение от жителя областного центра о том, что неизвестный ограбил его жену. Женщина около 19 часов возвращалась домой, когда на нее напал незнакомый мужчина и похитил сумку, в которой было 80 тысяч гривен.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель областного центра.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.