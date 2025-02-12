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12 лютого 2025, 13:25

Забризкав газовим балончиком і порізав ножем: у Харкові чоловік напав на співробітника ТЦК

12 лютого 2025, 13:25
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фото: Нацполіція
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Інцидент стався у середу, 12 лютого, у Харкові на території РТЦК та СП. Правоохоронці затримали нападника

Про це повідомляє Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

"Під час нападу злочинець використав газовий балончик та наніс військовослужбовцю Збройних Сил України ножове поранення. На місце події скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Нападника затримано співробітниками Національної поліції", – йдеться в повідомленні.

Постраждалому військовослужбовцю надали медичну допомогу, загрози його життю немає. Наразі тривають оперативні-слідчі дії.

У ТЦК наголошують, що за напад, образи, опір або перешкоджання діяльності військовослужбовців порушники нестимуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, вчора в одному з районів Рівненської області невідомі чоловіки напали на працівників ТЦК під час перевірки документів. Нападників наразі розшукують правоохоронці.

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