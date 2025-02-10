Тернопільський університет вирішив закупити 250 живих свиней: подробиці тендеру

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Відповідний тендер оприлюднений на платформі Prozorro, передає RegioNews.

Зазначається, що тварин закуповують для віварію. Це приміщення для утримання та розведення лабораторних тварин з метою виконання експериментів. Очікувана вартість закупівлі становить 900 тисяч гривень.

Тендер оголошений 5 лютого, а проведення аукціону заплановане на 13 лютого.

Свині часто використовуються для навчання анатомії, хірургічних навичок та інших медичних маніпуляцій. Їхні органи за розмірами та фізіологічними характеристиками близькі до людських, що робить їх цінними в медичній освіті.

Свині можуть використовуватися для відпрацювання процедур, оперативних втручань, реанімаційних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній працівник Львівського національного університету природокористування незаконно продав 38 корів, які були у власності університету. Тепер суд наклав арешт на майно чоловіка, а йому самому загрожує в'язниця.