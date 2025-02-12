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12 лютого 2025, 13:24

У Тернополі чоловік пограбував магазин, перебуваючи під домашнім арештом

12 лютого 2025, 13:24
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фото: Національна поліція
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Поліцейські Тернопільщини інкримінують відкрите викрадення чужого майна жителю обласного центру. Йому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Тернопільської області.

Із заявою про тяжкий злочин звернувся до правоохоронців представник одного із торгових закладів міста Тернополя. За його словами, невідомий забіг до магазину, викрав товари і, не реагуючи на зауваження працівників, втік.

Правоохоронці оперативно встановили особу грабіжника. Ним виявився 39-річний житель обласного центру, який перебував під домашнім арештом за вчинення аналогічного злочину.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, в Миколаївській області судитимуть чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою падчерку.

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