У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик: поліція веде розслідування
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом смерті новонародженого хлопчика 7 лютого
Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.
За попередньою інформацією, жінці в медзакладі провели кесарів розтин. Проте дитина не вижила. Родичі породіллі звернулися до поліції.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини події. Причина смерті дитини буде встановлена після проведення судмедекспертизи.
Нагадаємо, на Полтавщині багатодітна матір вбила новонародженого сина. Жінці оголосили підозру.
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