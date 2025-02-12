В Тернополе мужчина ограбил магазин, находясь под домашним арестом

фото: Национальная полиция

Полицейские Тернопольщины инкриминируют открытое похищение чужого имущества жителю областного центра. Ему грозит от 7 до 10 лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Тернопольской области.

С заявлением о тяжком преступлении обратился в милицию представитель одного из торговых заведений города Тернополя. По его словам, неизвестный забежал в магазин, похитил товары и, не реагируя на замечания работников, скрылся.

Правоохранители оперативно установили личность грабителя. Им оказался 39-летний житель областного центра, находившийся под домашним арестом за совершение аналогичного преступления.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство в соответствии с ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину, который неоднократно насиловал свою падчерицу.