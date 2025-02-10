В лісопосадці на Тернопільщині виявили людські рештки
В Тернопільській області в лісопосадці місцевий житель виявив людські рештки. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Чоловічі рештки були виявлені в лісопосадці села Трибухівці Чортківського району. За словами місцевого жителя, він прогулювався із собакою і помітив людські кістки. На місце події виїжджали правоохоронці.
Судово-медичний експерт припускає, що тіло пролежало декілька місяців. Біля рештків правоохоронці виявили одяг та гумові чоботи.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.
Нагадаємо, в Одесі 33-річна водійка автомобіля Audi на смерть збила чоловіка на пішохідному переході.
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