В лісопосадці на Тернопільщині виявили людські рештки

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В Тернопільській області в лісопосадці місцевий житель виявив людські рештки. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Чоловічі рештки були виявлені в лісопосадці села Трибухівці Чортківського району. За словами місцевого жителя, він прогулювався із собакою і помітив людські кістки. На місце події виїжджали правоохоронці.

Судово-медичний експерт припускає, що тіло пролежало декілька місяців. Біля рештків правоохоронці виявили одяг та гумові чоботи.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, в Одесі 33-річна водійка автомобіля Audi на смерть збила чоловіка на пішохідному переході.