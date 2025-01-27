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27 січня 2025, 14:35

На Сумщині затримали небезпечного злочинця, який зі зброєю напав на людину

27 січня 2025, 14:35
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фото: Поліція Сумської області
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У Сумські області поліцейські затримали зловмисника, який зі зброєю напав на мешканця Шосткинського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку поліції Сумської області у Facebook.

Як повідомили правоохоронці, подія сталась у селищі Ямпіль, Шосткинського району. Зловмисник, зайшов до чужого домоволодіння та приставив пістолет до голови 48-річного чоловіка, який знаходився на подвір’ї. Невідомий наказав жертві лягти на землю та, бажаючи заволодіти майном, почав обшукувати. Нападник викрав особисті речі, після чого, пригрозивши застосуванням зброї, покинув місце злочину.

Під час операції по затриманню небезпечного злочинця правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси та наркотичні речовини

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні розбою з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я потерпілого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік взяв у заручниці інструкторку медичного центру і погрожував її вбити.

Днями в агресивний чоловік Києві напав з ножем на людину, яка гуляла з собакою.

Сумська область поліція затримання злочин зброя погрози
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